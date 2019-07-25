Контролеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

С 31 октября Киев переходит на е-билет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Сейчас приобрести его можно на станциях киевского метрополитена («Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна»), в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграмм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook», - говорится в сообщении.

Пополнить е-билет можно будет с помощью мобильных приложений «Приват 24», «Ощад 24/7» или в терминалах самообслуживания КП «ГИВЦ», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и на портале EasyPay.

Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена.

«Пассажир покупает QR-билет или транспортную карточку, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Это и есть е-билет, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Общественный транспорт оборудован валидаторами - специальными считывающими устройствами. Их можно найти у двери и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру достаточно просто поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору - проезд оплачен», - разъясняют в КГГА.

Контролеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

«Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card): 1-9 поездок - 8 грн за билет; 10-19 поездок - 7,70 грн; 20-29 поездок - 7,40 грн; 30-39 поездок - 7,10 грн; 40-49 поездок - 6,80 грн; 50 поездок - 6,50 грн», - отмечают в КГГА.