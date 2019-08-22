На украинских АЗС выросли цены на автогаз

По состоянию на 22 августа средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,35 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 21 по 22 августа повысил цены на сжиженный газ, используемый как автомобильное топливо, на 10-90 коп. за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

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Так, например, на АЗС WOG и ОККО стоимость сжиженного газа выросла на 20 копеек за литр до 10,98 грн и 10,99 грн за литр соответственно.

На АЗС KLO цена автогаза выросла на 10 коп. - до 11,89 грн за литр. Также повысил цену одесский оператор «Катрал» и харьковский «Род-Ник» до 11,67 грн и 11,50 грн за литр соответственно.

Тем временем, полтавский оператор «Автотранс» повысил стоимость топлива на 15 коп. до 11,63 грн за литр. В сети заправок «Татнефть-АЗС-Украина» цена автогаза увеличилось на 48 коп. и составила 11,88 грн, а на станциях Prime в Киевской области газ подорожал на 93 коп. - до 11,33 грн за литр.

Средняя розничная цена сжиженного газа на 22 августа составляет 11,35 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.