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Предприниматели, которые не занимаются продажей топлива в шоке от того, что нужно получать лицензию на его хранение - Ляпина

15:44, 16 августа 2019
Транспорт
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Иллюстрация / REUTERS

Постановление Кабинета Министров, предусматривающее необходимость получения предпринимателями лицензии на хранение топлива – абсурдное явление, вызывающее шок у бизнесменов, которые вообще не занимаются продажами топлива, а используют его исключительно в собственных производственных целях.

Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина в эфире "24 канала".

"Логично, что эта лицензия не нужна. А те, кто попал в ситуацию, когда они вообще просто пользуются машинами, механизмами, которые употребляют горючее, вообще просто в шоке, потому что это просто абсурдное явление. Мы надеемся, что, во-первых, в ближайшее время соберутся народные депутаты, мы будем к ним обращаться, чтобы это упорядочить", – заявила Ляпина.

При этом, по словам Ляпиной, в Киеве был случай, когда строительная компания пыталась получить данную лицензию, но не смогла этого сделать.

"Они приобрели это топливо для собственных нужд, они уже оплатили свой налог акцизный и они сохраняли топливо для собственных нужд, но прочтя закон эти очень законопослушные люди перепугались, написали заявление, чтобы получить лицензию на это самое хранения горючего. В результате, нескольких месяцев эпопеи, они не смогли получить эту лицензию по одной простой причине – у них нет необходимых документов на площадку, на которой находятся эти небольшие емкости для хранения горючего. А документы нужны такие, как на большую нефтебазу", – заявила Ляпина.

При этом, по словам главы ГРС, законом предусмотрено, что, начиная с нового года за отсутствие лицензии на хранение топлива предпринимателей будут штрафовать.

При этом, законом про лицензирование указывается, что лицензии должны выдаваться только субъектам, выполняющим соответствующий вид деятельности.

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Теги: #топливо