Авиакомпании в Украине летают все пунктуальнее (инфографика)

Украинские авиакомпании улучшили пунктуальность выполнения рейсов.

За июль 2019 года украинские авиакомпании совершили 5625 авиарейсов. Показатель пунктуальности компаний по сравнению с прошлым месяцем вырос на 8,4 п.п., до 82,3%.

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Об этом свидетельствует рейтинг пунктуальности авиакомпаний, обнародованный Министерством инфраструктуры Украины.

Из украинских авиакомпаний, самой пунктуальной остается Мотор Сич. Ее показатель пунктуальности составляет 94,8% при общем числе рейсов 288. За ней следует Windrose (90,1% при общем числе рейсов 686) и Azur Air Ukraine (84,7% при 425 рейсах).

Иностранные авиакомпании выполнили в прошлом месяце 3376 рейсов, и 80% из них были совершены по графику, что на 2,6% больше, чем в июне.

В тройку лидеров рейтинга среди иностранных авиаперевозчиков вошли Qatar Airways (100%, 62 рейса), Georgian Airways (100%, восемь рейсов) и Air Arabia (96,3%, 27 рейсов).