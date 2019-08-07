Дорожники показали фото капремонта стратегического шоссе Запорожье–Мариуполь

На восстановление важной трассы выделили 1,2 миллиарда гривень.

В Украине капитально ремонтируют стратегически важное шоссе Днепр – Запорожье – Мариуполь.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Укравтодор".

"Всего 2019 году на ремонт трассы отдельно выделено 1,2 миллиарда гривень, 600 миллионов – в Запорожской области, 600 миллионов – в Донецкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме установки усиленного покрытия, реставрация предполагает ремонт семи автопавильонов, устройство системы водоотведения, установку дорожных знаков и нанесение современной пластиковой разметки.

"После комплексного восстановления трасса будет соответствовать параметрам дороги II категории, будет иметь расширенную и усиленную проезжую часть, переходно-скоростные полосы и исправленные виражи для "плавного вхождения в повороты", - подчеркивает ведомство.

В пределах Запорожской области ремонт будут проводить от м. Орехов в направлении г. Запорожье, от г. Орехов в г. Пологи в Розовского районе, в Бильмацком районе вблизи с. Гусарки в направлении пгт. Бильмак.

Также запланировано завершение ремонта на отрезке трассы Запорожье – Мариуполь в пределах Донецкой области. Уже отремонтированная часть шоссе имеет протяженность 15 км и простирается от пгт Никольское до окраин Мариуполя.

Дорога Борисполь–Днепр–Запорожье–Мариуполь - одно из основных стратегических направлений, по которому военная техника и личный состав Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а также международные наблюдатели добираются до зоны ООС.