В Кабмине рассказали, ждать ли украинцам топливного кризиса из-за новых пошлин в отношении РФ

По словам Геруса, оснований для роста цен на нефтепродукты в Украине в связи с введением пошлин на поставки топлива из России нет.

Оснований для роста цен на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине в связи с введением спецпошлин на поставки топлива трубопроводным транспортом из России нет, так как наша страна существенно нарастила поставки из других направлений, сообщил в ходе брифинга представитель президента в правительстве Андрей Герус.

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«Мы видим, что в августе будет даже некоторый профицит. У нас будет полностью сбалансированный рынок даже без работы трубопроводом», - сказал Герус.

«Никакого дефицита не вижу. Вижу изменение структуры рынка. Доля поставок из России снизится с 45% до 15-25% в августе-сентябре, а поставки из других источников вырастут», - добавил он.

По словам Геруса, Украина увеличила поставки морем в 3-4 раза, из Беларуси - на 25%, а из ЕС - в 2 раза. Также ожидается увеличение производства украинскими нефтеперерабатывающими заводами.

Он отметил, что Россия с 1 августа полностью остановила поставки топлива трубопроводным транспортом, а часть объемов переброшена на железнодорожный транспорт.

Присутствовавший на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что мощности терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы поставки нефтепродуктов, а госкомпания «Укрзализныця» имеет возможность обеспечить достаточное количество подвижного состава для перевозок нефтепродуктов.

«Транспортно-логистические решения есть, конкуренция – двигатели прогресса, и чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налогов в украинский бюджет, тем больше они потеряют на рынке», - сказал он.

Также Омелян сообщил, что сегодня было принято решение сформировать в Украине оперативный штаб, который будет мониторить ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Wexler Group заявила, что с августа приостанавливает поставки дизтоплива из России из-за введенных правительством Украины спецпошлин, поскольку это станет экономически невыгодно.

18 июля Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, спецпошлина будет повышаться в два этапа. Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября.