Что будет с ценами на АЗС после введения пошлин на российское топливо: мнение экспертов

По мнению экспертов, введение Украиной спецпошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из России не повлияет на конечных потребителей.

Введение Украиной специальных пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из России не повлияет на конечных потребителей на АЗС, считают аналитики компании Pro-Consulting.

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Отмечается, что конечная цена будет в большей степени зависеть от валютных колебаний, а поскольку ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует положительную динамику, то потребителям не стоит ожидать повышения цен.

«Учитывая большие запасы горючего, можно ожидать и снижения цен. Отдельно стоит отметить, что новые пошлины могут стимулировать отечественных производителей дизельного топлива, а это в свою очередь приведет к уменьшению российской доли на рынке и дополнительно наполнит бюджет Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что пошлины коснутся лишь той части трейдеров, которые импортируют дизельное топливо и сжиженный газ по трубопроводу.

В целом же, новые пошлины призваны скорее привести в норму маржинальность поставки дизельного топлива. Средняя маржа на этом рынке не превышает 12 долл. за тонну. В то же время, маржа на поставках трубопроводным транспортом более чем в три раза выше и достигает 40 долл. за тонну.

По словам аналитиков, 2018 год стал рекордсменом по объему рынка дизельного топлива в Украине, а доля российской продукции составила 40%. Внутренние потребности удовлетворялись за счет импорта. Импортная продукция составила 89% рынка, а остальные 11% поделили между собой «Укртатнафта» и «Укргазвыдобування».

Как сообщал УНИАН, 18 июля Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, спецпошлина будет повышаться в два этапа. Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.