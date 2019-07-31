В Киеве на Южном мосту на месяц частично ограничат движение

Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения.

В Киеве с 2 по 31 августа на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтными работами.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"УК "Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа по 31 августа продлятся работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

По состоянию на сегодня на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году. В общем на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.

Южный мост - вантовый мост через Днепр в Киеве. Самый высокий мост Киева (135 метров). Строительство было начато в 1983 году, автомобильное движение по мосту открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро - 30 декабря 1992 года. Длина моста - 1,256 метров, ширина - 41 метр. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро. Мост соединяет Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе (правый берег) с проспектом Николая Бажана (жилмассив "Позняки") на левом берегу, является частью трассы Е40.