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На Южном мосту в Киеве почти на месяц перекрывают две полосы

09:01, 13 июня 2019
Транспорт
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В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту / фото УНИАН

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Как сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать до 06:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

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Теги: #Южный мост#ограничение движенияпогода в Киеве