На Южном мосту в Киеве почти на месяц перекрывают две полосы
09:01, 13 июня 2019Транспорт
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Ограничение продлится до 8 июля.
В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту / фото УНИАН
В Киеве в связи с ремонтными работами с 14:00 13 июня будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе.
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Как сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор», ограничение будет действовать до 06:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
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