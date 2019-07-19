Boeing потратит $5 миллиардов на покрытие убытков своих клиентов (видео)
Американская корпорация Boeing потратит более 5 миллиардов долларов для покрытия убытков своих клиентов, рейсы которых задержали или вообще отменили.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
За последний год из-за Boeing 737 MAX погибли 346 человек.
Пассажирские самолеты падали дважды - в 2018 году такое судно разбилось в Индонезии, а в марте этого года один из самолетов упал в Эфиопии.
После этих трагических авиакатастроф сотни стран прекратили полеты этой модели, а в самой компании Boeing начали расследование. Оно доказало, что в модели 737 MAX все-таки есть неисправность в системе управления.
Для улучшения репутации в Boeing решили компенсировать убытки своим клиентам, рейсы которых задержали или вообще отменили.
Подробнее можно узнать из видеоматериала: