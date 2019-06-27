В самолетах Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный источник риска - Reuters

Проблема была выявлена во время испытаний Boeing 737 MAX на тренажере на прошлой неделе.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, проблема была выявлена во время испытаний Boeing 737 MAX на тренажере на прошлой неделе.

Характер потенциальной опасности пока не уточняется. ФАУ предписало Boeing устранить неполадку.

Отмечается, что из-за обнаруженной неполадки проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX, который необходим для получения разрешения на эксплуатацию, не сможет состояться как минимум до 8 июля.

После этого на анализ результатов этих тестов у американских авиавластей уйдет еще порядка двух-трех недель. Только после этого лайнер, отмечает Reuters, возможно, будет вновь допущен к эксплуатации в США.

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Как сообщал УНИАН, в крушении Boeing 737 Max Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года погибли 157 человек. Самолет разбился через шесть минут после взлета. В ноябре 2018 года самолет этой же модели авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 11 минут после взлета, погибли 189 человек.

Предварительно установлено, что в обоих случаях пилоты по несколько минут пытались выровнять потерявшие управление самолеты. По словам некоторых адвокатов, это дает основание предположить, что пассажиры знали, что погибнут. Юристы высказали мнение, что компания постарается урегулировать претензии до суда.

В обеих катастрофах ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к автоматическому включению системы по предупреждению сваливания, которая опускает нос самолета, пытаясь его выровнять. Отключить эту систему пилоты не смогли. По сведениям The Wall Street Journal, в Boeing знали о нестыковке в программном обеспечении за год до катастрофы в Индонезии, но рассчитывали устранить сбой при плановом апгрейде всего софта.

В средине мая этого года в американской аэрокосмической компании Boeing заявили о полном обновлении программного обеспечения самолетов 737 МАХ, и убеждают в безопасности своих самолетов.