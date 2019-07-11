На украинских дорогах начали устанавливать освещение на солнечных батареях

Работы начаты на недавно отремонтированной дороге государственного значения Знаменка-Луганск-Изварино, где у каждого пешеходного перехода будут установлены фонари.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начало внедрять на дорогах освещение на солнечных батареях. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Читайте такжеНа дороги в следующем году могут выделить 75 миллиардов

В частности, в Кировоградской области уже строят фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях.

«Сейчас в работе более 60 объектов, в планах - дополнительно 30. Первоначально освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля. Освещение опасных зон, как для водителей, так и для пешеходов, уменьшает риск возникновения аварийно-транспортных происшествий, повышает общий уровень безопасности движения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы начаты на недавно отремонтированной дороге государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где у каждого пешеходного перехода будут установлены фонари.

«Все они будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов. Вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, работающих в области, - при въезде в Кировоградскую область на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» намерен проводить ремонт территориальных дорог с использованием технологий укатываемого бетона, отходов промышленных производств и холодного ресайклинга.