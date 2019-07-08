В "Укравтодоре" показали фото нового бетонного шоссе на Полтавщине

Более десяти километров бетонки уже готовы.

На Полтавщине открыли движение на 12 км новой бетонной трассы Днепр – Решетиловка национального значения.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

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В сообщении отмечается, что во время реконструкции шоссе его параллельно расширили от двух до четырех полос движения, каждая из которых имеет ширину 3,75 м.

Толщина дорожного покрытия – почти 1,5 м. Оно состоит из нескольких слоев уплотненного и стабилизированного грунта (70 см), цементогрунта (30 см), тощего бетона (18 см) и тяжелого бетона (26 см).

Позже по всему участку проведения работ будет осуществлен монтаж металлического барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков, сооружение площадок для взвешивания грузовиков.

Согласно проекту трассы Днепр – Решетиловка предполагается строительство трех обходов населенных пунктов: с. Красное, г. Кобеляки, г. Решетиловка.

Полностью дорогу планируют завершить в 2022 году.