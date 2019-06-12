Гройсман отчитался о строительстве и ремонте дорог за два года

По словам премьера, Украина в 2017-2018 годах построила больше дорог, чем за предыдущие десять лет.

Украина в 2017-2018 годах, благодаря реализации пятилетней стратегии правительства, построила больше дорог, чем за предыдущие десять лет.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы в 2017-2018 годах построили 6800 км дорог. Можно сказать, что за предыдущие десять лет было сделано намного меньше", - сказал он.

При этом премьер добавил, что задачей на 2019-2021 годы значится объединение отремонтированными дорогами всех областных центров страны.

Премьер отметил, что стратегия правительства в дорожной сфере предусматривает нормальное сообщение между райцентрами, областными центрами, с дальнейшим выходом на транснациональные магистрали.

"Вот идеология и стратегия, которую мы исповедуем, которую будем реализовывать", - подчеркнул он.

Гройсман сообщил, что за предыдущие два года, среди прочего, отремонтированы дороги Львов - Тернополь, Тернополь - Хмельницкий, Одесса - Рени, Киев - Харьков - Должанское, Днепр - Решетиловка.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 34,4 миллиарда гривень на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде.

В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.