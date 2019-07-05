"Укрзализныця" увеличила выплату дивидендов в 3 раза

"Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды, по сравнению с 2017 годом, на 16,6% - до 20,4 миллиарда гривень с 17,5 миллиарда гривень.

Акционерная компания "Укрзализныця" по итогам деятельности в 2018 году выплатит в госбюджет дивиденды на сумму 100,1 миллиона гривень, что в 3 раза превышает сумму выплат дивидендов по итогам 2017 года.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отметил председатель правления Евгений Кравцов, это 30% чистой прибыли компании за 2018 год.

"По итогам деятельности компании в 2018 году мы смогли существенно увеличить как капитальные инвестиции, так и отчисления в госбюджет. Год был ключевым, чтобы на практике доказать способность работать с высокой эффективностью. Сейчас компания имеет утвержденную на 5 лет стратегию, высококвалифицированный наблюдательный совет и правление. Поэтому у нас есть все предпосылки для выполнения плана реализации стратегии и улучшение показателей работы, именно на этом мы концентрируем все усилия", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Кроме того, в госбюджет направлены и дивиденды частных акционерных обществ, 100 процентов акций которых внесены в уставный капитал "Укрзализныци", в сумме 8,5 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды, по сравнению с 2017 годом, на 16,6% - до 20,4 миллиарда гривень с 17,5 миллиарда гривень.

В июне 2018 года Кабинет министров Украины снизил размер выплаты дивидендов в госбюджет для компании "Укрзализныця" по итогам 2017 года до 30% с 75% чистой прибыли.