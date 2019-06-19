Реконструкция Шулявского путепровода: 23 июня в Киеве перекроют проспект Победы
17:22, 19 июня 2019Транспорт
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В этот день будут перевозить металлоконструкции нового путепровода.
На Шулявском путепроводе начнут монтаж металлоконструкций / фото УНИАН
В Киеве 23 июня с 01:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
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«В связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода 23 июня запланирована их перевозка через проспект Победы», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, работы по демонтажу Шулявского моста начались в ночь с 16 на 17 марта 2019 года.
В КГГА прогнозируют, что первый этап строительства новой конструкции моста будет завершен до конца текущего года.
Общая стоимость реконструкции составляет 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев.
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