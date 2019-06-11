Mercedes презентовал семиместный кроссовер GLB (фото)

Кроссовер Mercedes-Benz GLB, который построили на переднеприводной платформе MFA, получил три ряда сидений и семь посадочных мест.

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB. В модельном ряду немецкой компании машина заняла место между GLA и GLC. Основными конкурентами кроссовера станут Audi Q3 и BMW X1.

Читайте такжеMercedes показал самый мощный 4-цилиндровый двигатель (фото)

Автомобиль построили на переднеприводной платформе MFA. Это же шасси используют Mercedes A-Class и GLA. Колесная база новинки на 12,7 см больше GLA и на 4,3 см меньше у GLC, пишет Autonews.

Новинка получила три ряда сидений и семь посадочных мест. Второй ряд сможет складываться в пропорции 40:20:40. Третий ряд сидений получил подстаканники, USB-порты, боковые подушки безопасности и крепления для детских кресел. Пятиместный вариант GLB получился более вместительным - например, объем багажного отделения при сложенных задний сиденьях составляет 1755 литров.

Также кроссовер получил цифровую приборную панель, 7,0-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедийную систему MBUX, дебютировавшая на семействе A-Class четвертого поколения. Система способна распознавать голосовые команды, понимая при этом «живой» язык, а некоторыми функциями можно управлять при помощи жестов. За доплату водителю предлагается 10,25-дюймовый дисплей, и аудиосистема Burmester. Также новинка комплектуется передовыми системами безопасности. Дизайн новинки повторяет одноименный концепт, представленный на мотор-шоу в Шанхае в апреле.

Базовые версии GLB поступят в продажу с передним приводом. Также клиентам предложат систему полного привода 4Matic. В нормальных условиях крутящий момент передается на передние колеса, однако в случае необходимости тяга может распределяться между осями в отношении 50:50.

Пока машина была представлено только с топовым 2,0-литровым бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 224 л.с. и 350 Нм крутящего момента. С таким двигателем автомобиль до «сотни» разгоняется за 6,9 секунд. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой коробкой передач. Мощность остальных агрегатов должна составить от 150 до 190 лошадиных сил. Также GLB получил пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы.