«Маленький Gelandewagen»: Mercedes показал новый кроссовер на видео

В модельном ряду немецкой компании семиместный кроссовер GLB займет место между GLA и GLC.

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизерный видеоролик нового кроссовера GLB. Публичный дебют «маленького Gelandewagen» состоится чуть позже на специальном мероприятии в Юте (США). Также автомобиль продемонстрируют публике на автосалоне во Франкфурте в сентябре.

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GLB получит три ряда сидений и семь посадочных мест. Второй ряд сможет складываться в пропорции 40:20:40. Построят машину на на переднеприводной платформе MFA — ту же, что положена в основу Mercedes A-Class и GLA, пишет Autonews.

По неофициальным данным, кроссовер укомплектуют четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами. Позже автомобиль получит AMG-версию. Мощность агрегатов составит от 160 до 300 лошадиных сил. Также возможно появление гибридной модификации, в состав которой войдет бензиновый двигатель и электромотор.

Также автомобиль получит пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы. Водителю будет доступна полуавтономная система управления автомобилем, которую позаимствуют у S-Class. Дизайн новинки будет повторять одноименный концепт, представленный на мотор-шоу в Шанхае в апреле. В салоне кроссовера установят цифровую приборную панель. Водителю будет доступна мультимедийная система MBUX, дебютировавшая на семействе A-Class четвертого поколения.

В модельном ряду немецкой компании машина займет место между GLA и GLC. Основными конкурентами кроссовера станут Audi Q3 и BMW X1.