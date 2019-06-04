На украинских АЗС дорожает автогаз: сколько стоит заправить авто

По состоянию на 4 июня средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,53 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 3 по 4 июня повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС U.GO в Харьковской области (сеть АЗС АО "Укргазвыдобування") сжиженный газ подорожал на 30 копеек за литр - до 13,40 гривни. На станциях BVS в Полтаве цена выросла на 10 копеек за литр - до 13,49 гривни. Тернопольский оператор "Автотехсервис" повысил цены на 20 копеек за литр - до 13,70 гривни, а одесский "Катрал" – на 10 копеек за литр, до 13,77 гривни.

Средняя розничная стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине выросла до 13,53 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.