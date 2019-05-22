Стали известны характеристики самого экстремального спортивного купе BMW M2

BMW M2 CS будет выпущено ограниченным тиражом в 2200 экземпляров.

Стали известны некоторые подробности о самой экстремальной версии купе BMW M2, которая получит название CS.

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Данные о новинке содержатся в информационном буклете, опубликованном на форуме Bimmerpost, пишет Autonews.

Купе укомплектуют существенно доработанным трехлитровым рядным шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами, развивающим 450 л. с. и 550 Н·м крутящего момента. Двигатель будет работать как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

BMW M2 CS получит облегченную конструкцию с крышей и капотом, сделанными из карбона. Кроме того, из композитных материалов будет выполнен аэродинамический обвес кузова, в том числе особый задний диффузор. Плюс ко всему в стандартную комплектацию войдет адаптивная подвеска.

По предварительным данным, премьера купе BMW M2 CS состоится до конца нынешнего года, а его продажи стартуют в 2020 году. Судя по данным из буклета, тираж спорткара ограничат 2200 экземплярами.

На данный момент самой мощной и быстрой версией BMW M2 является вариант Competition. Такой автомобиль оснащен трехлитровым агрегатом, развивающим 410 л. с. и 550 Н·м крутящего момента — на 40 сил и 85 Н·м больше отдачи мотора стандартной модели.

В модификации с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями BMW M2 Competition способна ускоряться с места до 100 км/ч за 4,2 сек., что на 0,1 сек. быстрее обычной модификации двухдверки. Разгон до 100 км/ч у модификации с механической коробкой передач занимает 4,4 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч, однако с опциональным пакетом M Driver’s Package ограничитель передвинут на отметку 280 км в час.