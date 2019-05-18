Полиция предупредила об ограничении движения в Киеве из-за инаугурации Зеленского

Проехать по центру столицы, как и попасть в город со стороны аэропорта "Борисполь", 20 мая будет сложно.

В Киеве из-за прибытия многочисленных международных делегаций и гостей на церемонию инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского временно ограничат движение транспорта в центре города и на въезде в столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

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"19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий: улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской", - рассказали правоохранители.

Вместе с тем в понедельник, 20 мая, ограничение движения будет более масштабным, в частности, с 06:00 и до окончания мероприятий перекроют:

проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея героев Крут — от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная;

улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;

улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;

улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;

улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;

улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтская;

улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца — от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичная.

Сам избранный президент ранее настаивал на другой дате – 19 мая. В его команде назначенной датой недовольны: мол, это повлечет за собой ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых бы не было в выходной день.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.