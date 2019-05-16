"А произошло так, как произошло": у Зеленского прокомментировали дату инаугурации

В понедельник, 20 мая, в 10 часов утра Владимир Зеленский составит присягу украинскому народу и официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины.

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на решение Верховной Рады провести инаугурацию 20 мая.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Команды Зеленского.

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Отмечается, что уже в понедельник в 10 часов утра Владимир Зеленский составит присягу украинскому народу и официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины. "Наконец-то! Определен день Х - 20 мая!", - говорится в сообщении.

Также команда пообещала, что ожидается трансляция инаугурации в прямом эфире на всех официальных страницах команды Зеленского.

Кроме того, в команде новоизбранного главы государства пока не готовы говорить о том, кто из иностранных гостей будет присутствовать во время приведения к присяге Владимира Зеленского.

"Пока непонятно, кто из гостей сможет прибыть на инаугурацию, а кто нет. Ведь мы говорили о 19 мая - это выходной день и было бы проще подстраиваться под график. А произошло так, как произошло", - заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков в комментарии "РБК-Украина".

Ранее Верховная Рада поддержала постановление о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.