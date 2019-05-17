Skoda назвала дату премьеры первого серийного электрокара

Запас хода у первого серийного электрокара чешского бренда, который построят на базе ситикара Citigo, превысит 300 километров.

Компания Skoda опубликовала тизерное изображение своего первого серийного электрокара на базе ситикара Citigo. Официальная премьера новинки состоится 23 мая в Братиславе. Ожидается, что запас хода у электрокара превысит 300 километров. Остальные подробности об автомобиле пока держатся в секрете.

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По словам главы компании Бернхарда Майера, серийные электрокары Skoda будут отличаться по дизайну от обычных моделей чешского бренда. По его словам, «зеленые» модели получат особую светодиодную полосу, которая объединит фары и разделит решетку радиатора на две части, пишет Autonews.

Уже в следующем году чехи представят свой первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой. Автомобиль создадут на базе прототипа Vision iV, который был показан на минувшем автосалоне в Женеве. Новинку построят на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, разработанной специально для автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.

Также в ближайшее время Skoda представит специальные домашние зарядные станции для своих электрокаров. Небольшое устройство будет крепиться в гараже или рядом с местом парковки автомобиля. Разработка этих устройств ведется совместно с Volkswagen. Немцы ранее уже показывали подобные зарядные станции под названием Volks-Wallbox.

Всего в планах Skoda к концу 2022 г. представить свыше 30 новых моделей. Из них 10 будут иметь гибридную или полностью электрическую силовую установку.