В Украину привезли первую официальную партию электрокаров Hyundai Kona (фото)

Все 20 экземпляров раскупили в первый день продаж, следующая поставка ожидается не ранее июня.

В Украину завезли первую официальную партию новых электрокроссоверов Hyundai Kona. При этом все 20 экземпляров были проданы в первый день продаж, как только автомобили поступили в дилерские центры. Следующая поставка ожидается не ранее июня.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на издание Autogeek.

Электромобили Hyundai Kona продавались в комплектации Express и Dynamic, с батареями на 39,2 кВт и 64 кВт, которые способны проехать на одном заряде 312 км и 450 км соответственно.

Стоимость электромобиля в комплектации Express стартует с отметки в 906 тысяч гривень, за эти деньги покупатель получает систему подогрева АКБ, систему рекуперации энергии при торможении, шесть подушек безопасности, ABS, ESC, HAC, систему предупреждения о выходе из полосы движения, двухзонный климат-контроль, выбор режима вождения Drive Mode Select.

Особенностями авто являются бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, электронный парковочный тормоз, подогрев руля и передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем с приложениями Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, панель приборов SuperVi sion с 7-дюймовым LCD монитором, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и другое оборудование.

В случае покупки Hyundai Kona в комплектации Dynamic украинцам нужно заплатить не менее 984 тысяч гривень за машину с аккумулятором в 39,2 кВт и 1,227 млн гривен с аккумулятором в 64 кВт. В дополнение к вышеперечисленным функциям и особенностям комплектации Express, клиент покупающий модель уровнем выше, получит комбинированную обивку сидений, светодиодные фары головного света с подсветкой поворота, задние светодиодные фонари и систему рекуперации тепла (Heating Pump).

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Омелян хочет, чтобы южнокорейская компания Hyundai открыла в Украине завод по производству авто на электротяге.