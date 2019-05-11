На одной из центральных улиц Киева частично ограничат движение транспорта

Ограничения вводятся в ночь на 12 мая в связи с проведением дорожных работ.

В столице с 22.00 11 мая до 8.00 12 мая на ул. Эспланадной на участке от ул. Бассейной до ул. Рогнединской будет частично ограничено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.