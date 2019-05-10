В Киеве завтра возможны ограничения в работе некоторых станций метро

После окончания футбола могут ограничить вход на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Завтра, 11 мая, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Заря» (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

«Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве 12 мая будет ограничен проезд по ряду центральных улиц города в связи с проведением ІV Киевского Евромарафона