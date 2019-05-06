Hyundai обновила электрический хэтчбек Ioniq, увеличив батарею (фото)

Новинка получила батарею емкостью 38,3 кВтч, что на 10,3 кВтч или 36% больше, чем у предшественника.

Компания Hyundai Motor выпустила новую версию своей «экологичной» модели Ioniq, которая получила обновленный дизайн, расширенную функциональность и батарею увеличенной емкости.

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Хэтчбек Hyundai Ioniq вышел на рынок в 2016 году сразу в трех версиях — полностью электрической, гибридной и с подключаемой гибридной установкой. За три года компании удалось продать более 60,000 автомобилей данной модели, что довольно неплохо для данного сегмента, пишет itc.ua.

Традиционно, наибольший интерес представляет полностью электрическая версия Hyundai Ioniq Electric. Первая версия данной модели оснащалась батареей на 28 кВтч с запасом хода в 280 км по измерительному циклу NEDC. Новинка получила батарею емкостью 38,3 кВтч, что на 10,3 кВтч или 36% больше, чем у предшественника. В результате запас хода новинки вырос до 294 км по более приближенному к реальной жизни циклу WLTP.

Мощность электродвигателя увеличилась со 118 л.с. до 136 л.с., сохранив крутящий момент в 295 Нм. Разработчики также увеличили мощность встроенного преобразователя тока с 6,6 кВт до 7,2 кВт, что позволило ускорить время заряда. Поддерживаются и скоростные зарядки мощностью до 100 кВт, с помощью которых 80% заряда батареи набирается за 54 минуты.

Все три модели (Electric, Hybrid, Plug-in) получили обновленный экстерьер и интерьер, а также систему удаленного управления Hyundai Blue Link, которая позволяет владельцам управлять параметрами автомобиля с помощью мобильного приложения.