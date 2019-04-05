Экспресс в «Борисполь» снова сломался (фото)

На этот раз возникли проблемы с дверью.

Экспресс-поезд Kyiv Boryspil Express, который был запущен в конце ноября 2018 года, между железнодорожным вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь», снова сломался.

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Об этом сообщил один из пассажиров на своей странице в Facebook.

“Зашли, нашли место. Кстати, мест для ребенка и коляски не так много. Проходы очень узкие. Но этот поезд все-таки не поехал - сломались двери", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь».

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно совершает 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.

В начале декабря прошлого года поезд неоднократно ломался через технические неисправности.