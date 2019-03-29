Украинский лоукостер SkyUp планирует увеличить свой флот до 12 самолетов

К летнему сезону компания будет иметь во флоте 8 самолетов.

Авиакомпания SkyUp, которая принадлежит туроператору SkyUp, планирует в 2019 году увеличить свой флот с 5 до 12 самолетов.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании JoinUp Дмитрий Сероухов.

«На сегодня у компании SkyUp есть пять летающих самолетов. Четыре Boeing 737 800 и один Boeing 737 700. В поставке находятся ещё три самолета. Один Boeing 737 700 и два Boeing 737 800. Эта поставка осуществится в апреле. К летнему сезону будем иметь во флоте 8 самолетов», - сказал он, добавив, что компания ожидает по итогу 2019 года иметь 12 самолетов.

Справка УНИАН. В конце 2017 года состоялась официальная презентация в сегменте дешевых авиаперевозок авиакомпании SkyUp, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались только с конца мая, а вот регулярных рейсов не было.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!