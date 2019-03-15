Украинский лоукостер SkyUp в мае-июне запустит четыре новых рейса из Одессы

Появятся регулярные рейсы в Римини (Италия), Барселону (Испания), Кутаиси (Грузия) и Ереван (Армения).

Украинская авиакомпания SkyUp намерена в мае-июне запустить четыре регулярных рейса из Одессы в Римини (Италия), Барселону (Испания), Кутаиси (Грузия) и Ереван (Армения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиаперевозчика, с сегодняшнего дня на сайте авиакомпании открыта продажа билетов на следующие рейсы: Одесса - Римини (Италия), которые будут выполняться со 2 июня каждое воскресенье; Одесса - Барселона (Испания), которые будут выполняться с 25 мая дважды в неделю - по средам и субботам; Одесса - Кутаиси(Грузия), которые будут выполняться с 4 июня дважды в неделю - по вторникам и пятницам; Одесса - Ереван (Армения), которые будут выполняться с 17 мая дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Читайте такжеЛоукостер SkyUp запустит рейсы из Киева в Ереван, Варну и Бургас

По данным пресс-службы, стоимость билета в одну сторону из Одессы в Римини составит от 2 239 грн (без багажа), из Одессы в Барселону - от 2 507 грн (без багажа), из Одессы в Кутаиси - от 1 757 грн (без багажа), из Одессы в Ереван - от 1 785 грн (без багажа).

«Наша главная цель - сделать для украинцев доступные и комфортные авиаперелеты в любую точку мира. И развитие полетных программ из регионов и, как следствие, содействие работе региональных аэропортов - важные шаги в этом направлении», - цитирует пресс-служба генерального директора авиакомпании Евгения Хайнацкого.

Также сообщается, что авиаперевозчик будет выполнять из Одессы чартерные рейсы в Тиват (Черногория) - один раз в неделю, Анталию (Турция) - дважды в неделю, Шарм-эль-Шейх (Египет) - три раза в неделю.

Читайте такжеУкраинский лоукост с апреля будет выполнять новые регулярные рейсы в Черногорию, Чехию и Израиль

Кроме этого, SkyUp на период летней навигации планирует увеличить частоту полетов по маршруту Одесса - Киев до трех раз в неделю и Одесса - Харьков - до двух раз в неделю.

«Таким образом, общее количество рейсов, которые будет выполнять авиакомпания SkyUp Airlines из аэропорта Одессы, возрастет до 18 частот в неделю», - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании SkyUp в сегменте дешевых авиаперевозок, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года, однако, в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта, не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались только с конца мая, а вот регулярных рейсов не было.