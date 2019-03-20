Количество ж/д аварий в Украине растет, почти 90% происшествий случаются из-за неудовлетворительного содержания путей - "Укртрансбезопасность"

По данным экспертов, при протяженности ж/д путей в Украине около 20 тыс. км на 8 тыс. км просрочены ремонты.

Неудовлетворительное содержание железнодорожных путей со стороны госмонополиста "Укрзализныци" приводит к ухудшению ситуации на путях и росту числа аварий.

Об этом говорится в статье "Почему украинская железная дорога становится опасной" на 112.ua.

Так, согласно данным Государственной службы Украины по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность", в 2017 году было зафиксировано 89 случаев, из них 21 – на путях УЗ, в 2018 году – 140 случаев, из них 17 случаев на путях УЗ. Количество схождений подвижного состава железнодорожного транспорта на путях общего пользования составило 5 случаев в 2017 году и 6 – в 2018 году. Почти 90% транспортных происшествий было допущено в связи с неудовлетворительным текущим содержанием путей, сообщили 112.ua в "Укртрансбезопасности".

Одной из самых масштабных аварий стало схождение 14 вагонов грузового поезда на ж/д участке между Одессой и Киевом (на перегоне Ивановка - Веселый Кут) 4 июля 2018 года. Комиссия "Укртрансбезопасности" обнаружила, что технически это произошло из-за искривления железнодорожного рельса после нарушений в ходе ремонта полотна.

"В целом тенденция неутешительна: УЗ существенно недовыполняет объемы необходимых работ по ремонту путей, экономя на наиболее дорогостоящих работах – модернизации и капитальных ремонтах железнодорожных путей, отмечают эксперты. Объемы выполнения реконструкций значительно снизились по сравнению с прошлым десятилетием: в 2017 году был реконструирован 141 км дорожного полотна, в 2018 – 280 км, по плану на 2019 – 260 км. При этом объем реконструкций в 2007 году был в 5 раз выше, чем в 2018-2019 годах, и составлял 1446 км. С сохранением подобного подхода через 20 лет ремонт будет просрочен на 65% путей, а 30% путей придется закрыть или существенно ограничить на них скорость", - говорится в материале 112.ua.

По данным экспертов, при протяженности ж/д путей в Украине около 20 тыс. км на 8 тыс. км просрочены ремонты.

Из-за износа путей на УЗ уже сегодня действуют ограничения скорости поездов на путях общей длиной 1 086 км, а 1746 км путей закрыты для движения.

"В то же время в проект финплана на 2019 год УЗ включила реконструкцию 260 км путей (2,1 млрд грн) и капремонт 240 км (1,1 млрд грн), что более чем в 2 раза меньше минимально необходимого уровня. При этом монополист предпочитает направлять госсредства на другие цели, например, на рост административных затрат (+0,8 млрд грн) или других операционных затрат (+0,9 млрд грн). К примеру, летом прошлого года Центр сервисного обеспечения "Укрзализныци" за 740 тысяч гривен нанял SMM-щика, чтобы тот вел страницу УЗ в Facebook", - говорится в статье.

Такая ситуация вынуждает владельцев частных вагонов закладывать в стоимость перевозок риски повреждения или даже уничтожения подвижного состава. УЗ, как следствие, будет проигрывать конкуренцию другим видам транспорта, терять доходы и, соответственно, ресурсы для модернизации, отмечается в материале.