Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал для государственных служащих "Доступ к публичной информации", посмотреть который можно на интернет-платформе "Дія.Цифрова освіта".
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.
Для чего нужен сериал
Согласно сообщению, цель сериала - повысить уровень осведомленности госслужащих о законодательстве в сфере доступа к публичной информации.
Сериал состоит из 10 серий продолжительностью 3-5 минут.
Проект разработан при поддержке уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Национального агентства Украины по вопросам государственной службы и Программы развития ООН (ПРООН).
Что этому предшествовало
18 сентября Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал "Открытые данные для государственных служащих", который рассказывает о том, как работать и управлять данными в госсекторе.
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