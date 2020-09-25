Сериал доступен на интернет-платформе "Дія.Цифрова освіта".

Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал для государственных служащих "Доступ к публичной информации", посмотреть который можно на интернет-платформе "Дія.Цифрова освіта".

Читайте такжеМинцифры хочет запустить электронный ИНН в приложении "Дія"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Для чего нужен сериал

Согласно сообщению, цель сериала - повысить уровень осведомленности госслужащих о законодательстве в сфере доступа к публичной информации.

Сериал состоит из 10 серий продолжительностью 3-5 минут.

Проект разработан при поддержке уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Национального агентства Украины по вопросам государственной службы и Программы развития ООН (ПРООН).

Что этому предшествовало

18 сентября Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал "Открытые данные для государственных служащих", который рассказывает о том, как работать и управлять данными в госсекторе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец