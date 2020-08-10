В Украине запустили образовательный сериал о финансовой грамотности

Сериал состоит из 8 серий продолжительностью 6-11 минут.

Министерство цифровой трансформации совместно с Национальным банком Украины и государственным "Ощадбанко" представило на интернет-платформе "Дія.Цифрова освіта" образовательный сериал о финансовой грамотности "Дружеские цифровые финансы".

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры на своем сайте.

Согласно сообщению, образовательный сериал состоит из 8 серий продолжительностью 6-11 минут.

Пресс-служба подчеркнула, что сериал поможет научиться формировать семейный бюджет, научит различать дебетовую и кредитную карты, ознакомит с особенностями кредитов и депозитов, расскажет о валютном счете и онлайн-банкинге.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) представило на платформе "Дія.Бізнес" образовательный сериал "Финансовая грамотность для предпринимателей".

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