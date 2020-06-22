Уровень зарплат в Украине упал

Оплата труда украинцев существенно упала из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и карантином. Когда ждать возвращения на зарплатный уровень 2019 года?

Кабинет министров сообщил, что рассматривает два сценария развития экономики Украины в ближайшие годы – оптимистичный и кризисный. Как каждый из них может повлиять на уровень зарплат в Украине?

Об этом говорится в статье 24 канала "Зарплаты в Украине: как изменились в карантин и что будет дальше".

Если быстро остановим COVID-19 – будет повод для оптимизма. Тогда, по прогнозам Кабмина, экономика начнет подниматься с колен уже осенью, и в период 2021-2024 ВВП будет расти примерно на 5,4% ежегодно.

Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине

Кризисный сценарий грянет, если накатит вторая волна пандемии и углубится глобальный экономический кризис. В таком случае ВВП Украины в 2021 году упадет где-то на 5-7% и в 2022-2024 будет расти медленно – лишь на уровне 2,5% ежегодно.

Но еще более пессимистический прогноз относительно будущего экономики Украины дает Международный валютный фонд (МВФ), который предусматривает падение ВВП на 8,5% в этом году, а в следующем – рост всего 1,1%.

Все эти сценарии весьма условны, так как ситуация с коронавирусом в Украине меняется очень динамично. Но надо серьезно учитывать проценты ВВП, ведь именно от этого зависит будет ли расти или нет реальная заработная плата в Украине.

Во время глобальных кризисов слабые экономики становятся еще слабее. Зато сильные – сильнее, – сказал в комментарии 24 канала эксперт Андрей Новак. – К сожалению, Украина имеет слабую экономику, поэтому ее падение может быть одним из самых высоких в мире.

Новак акцентирует внимание на том, что в Украине был введен один из самых жестких режимов карантинных ограничений, что, конечно, существенно повлияло на экономику.

Это привело к полной остановке целых отраслей – в частности, транспорта, общественного питания, туризма и других, – добавляет экономист. – Соответственно, в этих сферах предприятия были вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты. В общем, восстановление в Украине докарантинного уровня зарплат будет происходить по мере увеличения доходов предприятий. Это может длиться от трех месяцев до года.

Многие эксперты называют еще менее оптимистичные сроки. Потому что падение уровня зарплат было очень существенным.

По данным Госстата, в течение 2019 года средняя зарплата украинцев стабильно росла. И на начало карантина в марте-2020 она составляла 11 446 гривен в месяц (в марте-2019 было 10 237 гривен). Но уже в апреле средняя зарплата уменьшилась почти на 10% до 10 430 гривен, а за май будет еще ниже.

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