Вселенная realme. Масштабная презентация от realme и Цитруса

Realme и Цитрус презентовали новый мир для рынка Украины.

30 июня realme и Цитрус презентовали Украине телевизоры realme TV, смартфон ХЗ, фитнес-трекер realme Band, новые модели наушников — Buds Air Neo и Buds Q, смарт часы, портативные батареи, которые гармонично вольются в семью бренда.

Ворвавшись на украинский рынок, realme стал самым быстроразвивающимся брендом, благодаря неординарному премиальному дизайну, подтвержденному тестами качеству и доступным ценам гаджетов. Собрав мультифункциональную систему бренда, вы получите: общий доступ к облачному хранилищу, единый фотопоток, коммуникационные возможности с любого гаджета, возможность трансляции видео и файлов на ТВ, непрерывность рабочего процесса. А также плюс к безопасности — поиск украденного устройства с другого гаджета бренда, и возможность стереть конфиденциальную информацию удаленно.

Самый важный элемент в мире бренда— realme smart TV

Элегантный и современный, с безрамочным дизайном экрана телевизор украсит собой любой интерьер. Благодаря широкому углу обзора экрана, отсутствию шума в темных сценах, отличной видимости при ярком освещении, невероятному качеству звука можно в полной мере насладиться эффектом присутствия, как при просмотре любимых телепередач, так и при игре на консоли.

Управлять realme TV можно как многофункциональным пультом, так и с помощью смартфонов и смарт-часов бренда.

С 30 июня до старта продаж 15 июля действует промо акция — при предзаказе realme smart TV получи в комплекте наушники realme Buds Wireless.

В Украине телевизоры будут продаваться в комплекте с бесплатным пакетом от Sweet.tv — 3 месяца с максимальной подпиской.

Realme smart watch

Придать завершенность и уникальность своему образу можно с помощью ярких, стильных и модных realme smart watch со сменными ремешками и функцией выбора циферблатов.

Благодаря многофункциональности часов вы легко сможете управлять всеми гаджетами realme, просматривать сообщения, перематывать музыку, управлять камерой телефона, переключать ТВ и многое другое. Они без труда заменят личного тренера, а о здоровье позаботятся не хуже, чем любимая бабушка.

Смартфон realme X3 SuperZoom

Отличная новость для романтиков — мечта снимать звездное небо стала явью благодаря realme X3 SuperZoom с функцией StarryMode. Этот флагман по суперцене станет самым доступным камерофоном. В нем возможен разгон 4 суперкамер от 60X SuperZoom объектива до макрообъектива, работающего почти как микроскоп. А еще: внушительная память, флагманский процессор, 120 ГЦ Full HD+ дисплей, длительная автономность, особая система охлаждения ядра. Что касается дизайна — это смартфон от realme, а realme — это стильно всегда.

Наушники — незаменимая часть в брендовом мире гаджетов.

Buds Q

Это дизайнерские вакуумные суперлегкие и супермощные наушники по очень доступной цене с влагозащитой и сенсорным управлением — то, что нужно именно тебе.

Buds Air Neo

Эти наушники оценят не только любители модных девайсов, но и заядлые геймеры. Buds Air Neo обеспечат стабильный сигнал без помех и задержек, поддержат сенсорное управление и удобно примут звонки. У них идеальная синхронизация с аудио и видео, а также моментальный коннект с Google.

Фитнес-трекер realme Band

Любите всё держать под контролем? Тогда дополните свой образ удобным, стильным и прочным гаджетом. Этот фитнес-трекер предоставит полную сводку относительно показателей здоровья, станет личным тренером по фитнесу и синхронизирует все данные в одном месте.

Портативные батареи realme

Не выпасть из информационной и коммуникационной обоймы помогут портативные батареи realme. Кроме отличных технических характеристик у них стильный, яркий и модный дизайн.

Делай свой выбор. С гаджетами realme ты — настоящий.

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