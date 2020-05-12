Vodafone увеличил количество открытых магазинов

С 11 мая 185 магазинов Vodafone восстановили свою работу в 23 областях Украины.

С ослаблением карантина магазины Vodafone частично возвращаются к работе. С 11 мая 185 магазинов Vodafone восстановили свою работу в 23 областях Украины. Открылись отдельно расположенные магазины, а также часть торговых точек Vodafone в ТРЦ.

График работы некоторых магазинах изменился, точное время работы конкретного магазина можно узнать на сайте https://www.vodafone.ua/shop/ru/shops.

На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране. Магазины Vodafone предлагают только cертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазине также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.

До 31 мая в магазинах Vodafone действует кешбек до 1000 грн на все смартфоны – покупая любой смартфон в любом магазине Vodafone, можно получить до 1000 грн кешбека на связь. Подробнее об этом – на странице Vodafone.