Vodafone открывает школу big data аналитиков

Подать заявку можно уже сегодня, начало занятий запланировано на 15 сентября 2020.

Vodafone разработал программу подготовки специалистов по data science и готов поделиться своим опытом работы с большими данными в онлайн-школе Big Data Lab.

К разработке курса привлечены лучшие специалисты Украины и мира, которые создали первую в Украине программу обучения. Программа позволяет в сжатые сроки овладеть теоретическими знаниями с доменной экспертизой и на практике научиться работать с реальными большими данными.

Студенты Big Data Lab за 6 месяцев получат полный набор знаний и навыков, достаточных для старта карьеры в data science: фундаментальные математические знания, экспертизу работы с данными в различных отраслях и практику с реальными большими данными Vodafone (для курса используются обезличенные данные).

Курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов с математической подготовкой, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию.

Занятия начнутся 15 сентября 2020 и будут проходить три раза в неделю в течение шести месяцев.

Для того, чтобы избежать эпидемиологических рисков, лекции будут записываться и транслироваться в прямом эфире. Во время занятия слушатели смогут задавать вопросы преподавателю, так как это бы происходило при очном обучении. Предусмотрена возможность консультаций с преподавателями посредством LMS системы и мессенджеров во внеурочное время.

В конце обучения студенты будут работать над большим финальным проектом с использованием реальных больших данных и задействованием всех полученных знаний и навыков. Таким образом, проект станет украшением портфолио и подтверждением профессиональных навыков для будущего работодателя.

По окончании курса и успешно выполненного финального проекта, выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и тому подобное.

О Big Data Lab

Big Data Lab – это экспериментальный Data Science проект компании Vodafone. В рамках проекта проводятся учебные мероприятия, хакатоны, соревнования, разработка проектов для бизнеса, городов, общества, построенных на массивах реальных больших данных Vodafone.

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