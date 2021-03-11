Решение о блокировке принял сегодня, 11 марта, Верховный суд Пешавара.

Власти Пакистана намерены в ближайшее время заблокировать доступ пользователей к социальной сети TikTok.

Об этом сообщает Reuters.

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Решение о блокировке принял сегодня, 11 марта, Верховный суд Пешавара.

Поводом для судебного решения стала жалоба одного из пользователей на то, что социальная сеть распространяет непристойный контент. Об этом сообщил представитель Управления связи Пакистана (PTA) Хуррам Мехран. Теперь регулятор обязан подчиниться решению суда.

Как сообщает издание, руководство соцсети надеется, что ей удастся продолжить работу в Пакистане и после этого судебного решения.

"В Пакистане мы создали нашу команду модерации на местном языке, и у нас есть механизмы для оповещения и удаления контента, нарушающего наши руководящие принципы сообщества. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить обслуживать миллионы пользователей и создателей контента TikTok в Пакистане, которые нашли дом для творчества и веселья", - говорится в заявлении компании.

TikTok в Пакистане: история конфликта

В октябре 2020 года пакистанские власти уже блокировали сервис, причем по той же причине. Запрет продлился всего десять дней.

Доступ к сервису был возобновлен после того, как руководство TikTok пообещало наладить модерацию контента и удалять материалы, противоречащие законодательству страны.

Ситуация в TikTok

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Автор: Елена Коваленко