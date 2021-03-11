Власти Пакистана намерены в ближайшее время заблокировать доступ пользователей к социальной сети TikTok.
Об этом сообщает Reuters.
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Решение о блокировке принял сегодня, 11 марта, Верховный суд Пешавара.
Поводом для судебного решения стала жалоба одного из пользователей на то, что социальная сеть распространяет непристойный контент. Об этом сообщил представитель Управления связи Пакистана (PTA) Хуррам Мехран. Теперь регулятор обязан подчиниться решению суда.
Как сообщает издание, руководство соцсети надеется, что ей удастся продолжить работу в Пакистане и после этого судебного решения.
"В Пакистане мы создали нашу команду модерации на местном языке, и у нас есть механизмы для оповещения и удаления контента, нарушающего наши руководящие принципы сообщества. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить обслуживать миллионы пользователей и создателей контента TikTok в Пакистане, которые нашли дом для творчества и веселья", - говорится в заявлении компании.
TikTok в Пакистане: история конфликта
- В октябре 2020 года пакистанские власти уже блокировали сервис, причем по той же причине. Запрет продлился всего десять дней.
- Доступ к сервису был возобновлен после того, как руководство TikTok пообещало наладить модерацию контента и удалять материалы, противоречащие законодательству страны.
Ситуация в TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
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