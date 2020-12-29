Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был полностью раскуплен менее чем минуту после начала приема предварительных заказов.
Об этом сообщает ixbt.com.
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Смартфон оснащён однкористальной системой Qualcomm Snapdragon 888, качественным экраном разрешением 2K, быстрой оперативной памятью LPDDR5 и камерой разрешением 108 Мп.
Пользователям предложили версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за 610 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 660 долларов и с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 720 долларов.
Приём предварительных заказов стартовал в Китае вчера, 28 декабря в 22:00, все запасы были распроданы менее чем за полминуты.
В Xiaomi Mall и JD.com заказать смартфон уже нельзя.
Лу Вейбинг (Lu Weibong), занимающий пост президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, заявил, что запасы Xiaomi Mi 11 в несколько раз превысили запасы всех предыдущих флагманов Xiaomi. Однако спрос на смартфон оказался запредельным.
Он также добавил, что смартфоны появятся в розничной продаже с 1 января следующего года.
Зарядки не будет
28 декабря 2020 года Китайская компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi11. Это первый аппарат на новом флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888. Как сообщалось, зарядка в "бюджетный" комплект не входит.
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