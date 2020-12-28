Смартфон получил мощнейший чипсет, дисплей с частотой обновления в 120 Гц и камеру на 108 Мп.

Китайская компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi11. Это первый аппарат на новом флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888.

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Как сообщает 4PDA, новинка также сможет похвастаться изогнутым по бокам AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 120 Гц (диагональ – 6,81 дюйма).

Смартфон получил модуль основной камеры на 108 Мп с 1/1,33-дюймовым сенсором, а также 13-мегапиксельную камеру с ультрашироким углом обзора и 5-мегапиксельный телевик для макрофотографий.

Новейший чипсет Snapdragon 888 выдает в бенчмарке AnTuTu внушительный результат в 745 942 балла. Кроме того, система использует скоростную оперативную память LPDDR5.

За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 55-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядки.

Среди прочих особенностей флагмана заявлен качественный стереозвук, поддержка стандарта Wi-Fi 6E и возможность измерения пульса с помощью подэкранного сканера отпечатков пальцев.

Стоимость новинки будет варьироваться на уровне 600-700 долларов: 612 долларов за версию 8+128 ГБ, 657 долларов — за 8+256 ГБ и 719 долларов – за 12+256 ГБ.

При этом самая доступная модификация будет поставляться без адаптера питания и даже зарядного кабеля. Первые покупатели смогут при желании получить бесплатно зарядку на 55 Вт и кабель, а впоследствии смартфон с таким набором будет стоить $627.

Примечательно, что первой от поставки зарядных устройств в коробке со смартфоном отказалась компания Apple. Тогда Xiaomi выложила в Twitter насмешливое видео, в котором показала, что в коробке с ее Mi10TPro будет все — включая зарядку.

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Автор: УНИАН