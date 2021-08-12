Минцифры продолжает переговоры с Google о разрешении украинцам использовать в Play Market "коронавирусные паспорта".

В том, что украинцам, которые пользуются смартфонами на базе Android, все еще недоступна бета-версия COVID-сертификата в приложении "Дия" виновата компания Google.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать одобрения новой версии в Play Market", - заявили в техподдержке "Дии".

Читайте такжеCOVID-паспорта не дают украинцам гарантии пересечения границы со странами Евросоюза - МинздравИспытания тестовой версии COVID-сертификата начнутся на платформе Android сразу же после того, как Министерство цифровой трансформации Украины получит соответствующее разрешение от Google и Play Market.

При этом точные сроки для этого в ведомстве не указали.

Как уже сообщал УНИАН, в этом месяце стало известно, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дия" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Кроме того, уже с осени Министерство здравоохранения планирует выдавать гражданам COVID-сертификаты не только с помощью приложения "Дія", но и в медучреждениях.

Автор: Станислав Кожемякин