Это произошло путем непосредственного анализа более 28 тыс. критических событий информационной безопасности, выявленных в прошлом месяце.

Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в декабре 2021 года прекратили и нейтрализовали 59 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Это произошло путем непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, выявленных в прошлом месяце", - отмечают в СБУ.

Читайте такжеВ Киеве проведут учения НАТО по кибербезопасностиТакже в СБУ отмечают, что основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были: соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server); попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack); атаки на веб-приложения (Web App Attack); вредоносное программное обеспечение (Malware).

Отметим, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предотвращать угрозу в Национальном киберпространстве.

Напомним, топ-10 самых распространенных среди украинцев паролей можно взломать меньше, чем за секунду. Первую позицию в рейтинге занимает пароль "qwerty", который в Украине использовали более 376 тысяч раз.

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