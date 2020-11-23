Китайцы сообщают о нехватке порожних контейнеров для доставки морем.

Пандемия COVID-19 коснулась не только медицинской сферы, но и пошатнула основы международной логистики. Например, сейчас, чтоб получить посылку или груз Китая, потребителям по всему миру придется запастись терпением и подождать - дольше, чем до пандемии. И если еще несколько месяцев назад, были значительно сокращены авиа-перевозки, а наземный и морской транспорт работали стабильно, то на сегодня наблюдаем противоположную ситуацию. Получить доставку поездом или морем из Китая можно, но с существенной задержкой.

Что случилось?

Китайцы сообщают о нехватке порожних контейнеров для доставки морем. Как пишет местное СМИ, в китайских портах наблюдается нехватка контейнеров для погрузки товаров, которые должны уйти по всему миру, в том числе и в Европу. Порядка 10000-15000 пустых контейнеров находится в портах Америки. Упадок производства и снижение экспорта из Америки привели к тому, что данные контейнеры не вернулись в тот же Китай, где они в дефиците. Экспедиторы шутят, что «доступность контейнеров зависит от того, сколько вы готовы заплатить». В случае морских перевозок расходы на контейнеры за три дня выросли с $500 до $1200 за контейнер. Кроме того, сборы за получение контейнеров в портах отправления также оплачиваются грузоотправителем, в то время как средняя плата за сбор контейнеров между китайскими и европейскими портами сейчас примерно в три раза выше, чем на других маршрутах. Стоимость самого фрахта в условиях высокого спроса и минимального предложения возросла. Доставка грузов морем из Китая производится со значительными задержками сроков. Специалисты отмечают, что проблема сохранится и в будущем году.

Доставку поездом из Китая проблемы не обошли стороной. Спрос на такую доставку растет стремительными темпами, мест в поездах не хватает для отгружаемых товаров (рост на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.) Причины довольно банальны - этот вид перевозки сравнительно недорогой, а спрос на поставку китайских товаров в Европу и Азию в этом году существенно возрос. Мест в поездах так мало, что китайцы перешли к воистину необычным методам решения проблемы.

Несколько дней назад, на 3-м Саммите Китайско-Европейского железнодорожного пути и Евразийского мультимодального транспорта, которая прошла в Иу, 12 компаний при помощи жеребьевки разделили между собой свободные слоты в отгружаемых поездах. Однако по-прежнему число составов в западном направлении намного превышает их количество в восточном. Поэтому контейнеры не возвращаются в Китай вовремя и их катастрофически не хватает. Аналитики отмечают, что ближайшие несколько месяцев будут пиковыми в международной логистике в целом, и в доставке из Китая в частности. Рост стоимости фрахта и чрезмерно перегруженные товарами транспортные узлы говорят сами за себя.

Что говорят в логистических компаниях?

Михаил Лымарь, СЕО компании Meest China, прокомментировал трудности доставки: “То, что сейчас происходит на рынке доставки из Китая - патовая ситуация. Годовые контракты, которые заключили логисты с транспортными компаниями, потеряли свою силу ввиду форс-мажоров в Китае и мире. Хочу отметить, что Китай значительно ограничил импорт товаров из Европы и США, контейнеры и жд платформы попросту не успевают возвращаться в достаточном объеме в Китай, провоцируя дефицит контейнерного оборудования. Главная новость китайского e-commerce этой осенью - на сайтах группы Alibaba в день Холостяка 11/11 было продано рекордное количество товаров на сумму $74,1 млрд, то в 2 раза больше, чем в 2019 году. Все эти факторы в совокупности сыграли на руку задержкам и срывам сроков доставки. Посылки и грузы приедут. Но срок их доставки пока обещать затруднительно. Слишком много неизвестных в этом уравнении”.

Чего ожидать украинцам?

Жителям стран Европы и Америки самое время запастись терпением. Задержки в поставке товаров из Китая отразятся на стоимости товаров даже в магазине рядом с вашим домом. Потому, самостоятельные закупки на китайских сайтах остаются выгодной альтернативной для экономного шопинга. Главное, заранее планировать покупки в Поднебесной, учитывая данные логистические нюансы.

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Автор: УНИАН