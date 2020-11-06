Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с президентом Microsoft Брэдом Смитом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По словам Федорова, во время встречи обсуждался официальный запуск Xbox в Украине.
«Недавно Минцифра подписала меморандум с Microsoft в рамках программы Azure Expansion Program. Развитие облачных технологий в Украине выгодно как для обычных граждан, так и для инвесторов и государства. Также в планах — поддержка учебных программ в сфере IT и цифровой грамотности для более 100 000 Украинские и официальная поддержка Xbox в Украине», - заявил Федоров.
Переход на облачные сервисы Microsoft
Ранее Минцифры заявило о том, что рассматривает вариант перевода сервисов обновленного мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія 2.0.» на облачные сервисы Microsoft.
По словам Федорова, сотрудничество будет способствовать привлечению опытных IT-специалистов в развитие облачных технологий в Украине.
«В рамках нашего сотрудничества мы планируем привлечь к программе более 100 тыс. опытных специалистов в следующие три года», - сказал он.
Гендиректор «Майкрософт Украина» Ян Питер де Йонг в свою очередь отметил, что сотрудничество будет способствовать ускорению цифровизации государственного сектора Украины.
Что такое облачный сервис
Облачное хранилище данных (сервис) - модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам в основном третьей стороной. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически.
Хронология событий
- 22 сентября 2020 года Министерство инфраструктуры, государственное предприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» и технологическая компания «Майкрософт Украина», входящая в холдинг Microsoft, подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой трансформации сферы транспорта Украины.
- Также в сентябре Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о разработке возможности внесения провайдеров облачных сервисов (компании, предоставляющие удаленные хранилища информации) в категорию объектов критической инфраструктуры.
- 2 октября 2020 года Министерство цифровой трансформации и американская технологическая корпорация Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместное развитие облачных сервисов в Украине.
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