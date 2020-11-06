По словам Федорова, во время встречи обсуждался официальный запуск Xbox в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с президентом Microsoft Брэдом Смитом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам Федорова, во время встречи обсуждался официальный запуск Xbox в Украине.

«‎‎Недавно Минцифра подписала меморандум с Microsoft в рамках программы Azure Expansion Program. Развитие облачных технологий в Украине выгодно как для обычных граждан, так и для инвесторов и государства. Также в планах — поддержка учебных программ в сфере IT и цифровой грамотности для более 100 000 Украинские и официальная поддержка Xbox в Украине», - заявил Федоров.

Переход на облачные сервисы Microsoft

Ранее Минцифры заявило о том, что рассматривает вариант перевода сервисов обновленного мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія 2.0.» на облачные сервисы Microsoft.

По словам Федорова, сотрудничество будет способствовать привлечению опытных IT-специалистов в развитие облачных технологий в Украине.

«В рамках нашего сотрудничества мы планируем привлечь к программе более 100 тыс. опытных специалистов в следующие три года», - сказал он.

Гендиректор «Майкрософт Украина» Ян Питер де Йонг в свою очередь отметил, что сотрудничество будет способствовать ускорению цифровизации государственного сектора Украины.

Что такое облачный сервис

Облачное хранилище данных (сервис) - модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам в основном третьей стороной. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически.

Хронология событий

22 сентября 2020 года Министерство инфраструктуры, государственное предприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» и технологическая компания «Майкрософт Украина», входящая в холдинг Microsoft, подписали меморандум о сотрудничестве в цифровой трансформации сферы транспорта Украины.

Также в сентябре Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о разработке возможности внесения провайдеров облачных сервисов (компании, предоставляющие удаленные хранилища информации) в категорию объектов критической инфраструктуры.

2 октября 2020 года Министерство цифровой трансформации и американская технологическая корпорация Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместное развитие облачных сервисов в Украине.

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Автор: УНИАН