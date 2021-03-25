Twitter начал рассылать опросник для небольшого количества пользователей, чтобы узнать их мнение о данной функциональности.

Социальная сеть Twitter работает над несколькими новыми функциями. Одна из них — добавление реакций на твиты, как это реализовано в Facebook.

Об этом сообщает 9to5mac.com.

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Twitter начал рассылать опросник для небольшого количества пользователей, чтобы узнать их мнение о данной функциональности.

Доступны семь типов реакций: Нравится, Смешно, Интересно, Грустно, Круто, Поддержка и Злость.

Также Twitter интересно что будут чувствовать пользователи, если их твиты получат дизлайки. Один из вариантов ответа: «Я могу не решиться писать в Twitter в будущем, опасаясь негативной реакции».

Таким образом разработчики хотят взвесить все «за» и «против» внедрения новой функции.

Стоит отметить, что реакции еще не добавлены в Twitter и пока нет информации появится ли вообще данная функциональность в социальной сети.

Twitter

Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила название «микроблогинг». Пользование сервисом бесплатно. Пользование посредством SMS тарифицируется оператором согласно тарифному плану пользователя.

Владельцем системы является компания Twitter Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Созданный Джеком Дорси в 2006 году, Twitter вскоре завоевал популярность во всём мире.

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Автор: Елена Коваленко