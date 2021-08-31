Ранее рекордную отметку преодолели WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

Мессенджер Telegram преодолел рубеж в миллиард загрузок.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Telegram стал 15-м по счету приложением в мире, которое преодолело рубеж в 1 млрд загрузок.

Ранее рекордную отметку преодолели WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

В первой половине 2021 года Telegram установили 214,7 млн раз — на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Telegram: что необходимо знать

По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.

18 февраля 2021 года стало известно о том, что Telegram хочет привлечь $1 миллиард в обход биржи.

23 марта 2021 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер привлек $1 млрд продав облигации крупным инвесторам.

30 марта 2021 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что инвесторы, купившие облигации Telegram не получают никаких прав на управление мессенджером и не смогут влиять на его политику.

Автор: Елена Коваленко