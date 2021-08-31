Telegram стал 15-м по счету приложением в мире, которое преодолело рубеж в 1 млрд загрузок / фото ua.depositphotos.com

Мессенджер Telegram преодолел рубеж в миллиард загрузок.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Telegram стал 15-м по счету приложением в мире, которое преодолело рубеж в 1 млрд загрузок.

Ранее рекордную отметку преодолели WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.

В первой половине 2021 года Telegram установили 214,7 млн раз — на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Telegram: что необходимо знать

Автор: Елена Коваленко