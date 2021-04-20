Появиться возможность продавать товары и услуги в каналах и группах / Иллюстрация REUTERS

В ближайшем обновлении Telegram может появиться возможность продавать товары и услуги в каналах и группах, а не только при помощи ботов как это реализовано сейчас.

Об этом сообщает Код Дурова.

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Оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, куда входят:

  • LiqPay
  • ECOMMPAY
  • Stripe
  • Tranzzo
  • Payme
  • CLICK
  • Сбербанк
  • ЮMoney

Также среди новшеств обнаружили возможность оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри Telegram.

Отмечается, что проверить как будут работать магазины можно в тестовом магазине — @TestStore.

Что этому предшествовало

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Автор: Елена Коваленко