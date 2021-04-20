В ближайшем обновлении Telegram может появиться возможность продавать товары и услуги в каналах и группах, а не только при помощи ботов как это реализовано сейчас.
Об этом сообщает Код Дурова.
Читайте такжеTelegram запустил два новых веб-клиента и приложение для Android
Оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, куда входят:
- LiqPay
- ECOMMPAY
- Stripe
- Tranzzo
- Payme
- CLICK
- Сбербанк
- ЮMoney
Также среди новшеств обнаружили возможность оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри Telegram.
Отмечается, что проверить как будут работать магазины можно в тестовом магазине — @TestStore.
Что этому предшествовало
По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.
- Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.
- В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.
- По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.
- 18 февраля 2021 года стало известно о том, что Telegram хочет привлечь $1 миллиард в обход биржи.
- 23 марта 2021 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер привлек $1 млрд продав облигации крупным инвесторам.
- 30 марта 2021 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что инвесторы, купившие облигации Telegram не получают никаких прав на управление мессенджером и не смогут влиять на его политику.
Главные новости Украины и мира на утро 20 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram