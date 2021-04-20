В мессенджере Telegram могут появиться магазины, возможность сохранять карту и оставлять чаевые.

В ближайшем обновлении Telegram может появиться возможность продавать товары и услуги в каналах и группах, а не только при помощи ботов как это реализовано сейчас.

Об этом сообщает Код Дурова.

Читайте такжеTelegram запустил два новых веб-клиента и приложение для Android

Оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем, куда входят:

LiqPay

ECOMMPAY

Stripe

Tranzzo

Payme

CLICK

Сбербанк

ЮMoney

Также среди новшеств обнаружили возможность оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри Telegram.

Отмечается, что проверить как будут работать магазины можно в тестовом магазине — @TestStore.

Что этому предшествовало

По состоянию на 12 января 2021 года мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

В начале января 2021 года WhatsApp ввел новую политику конфиденциальности, что могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

По состоянию на 15 января 2021 года инвесторы оценили Telegram в $30 миллиардов.

18 февраля 2021 года стало известно о том, что Telegram хочет привлечь $1 миллиард в обход биржи.

23 марта 2021 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер привлек $1 млрд продав облигации крупным инвесторам.

30 марта 2021 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что инвесторы, купившие облигации Telegram не получают никаких прав на управление мессенджером и не смогут влиять на его политику.

Главные новости Украины и мира на утро 20 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко