Одной из главных фишек аппарата стал внушительный аккумулятор на 6000 мАч.

Суббренд POCO китайской компании Xiaomi представил бюджетный смартфон POCO M3, который выделяется среди одноклассников стереозвуком и емкой батареей.

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Как сообщает 4PDA, аппарат построен на чипсете Snapdragon 662 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и накопителем UFS 2.2 объёмом до 128 ГБ. Гибридный слот позволяет установить одновременно карту памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ и две сим-карты.

Главной «фишкой» POCO M3 стал внушительный аккумулятор на 6000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт от комплектного адаптера. Кроме того, аппарат получил стереодинамики, что абсолютно не типично для бюджетного сегмента.

Новинка получила дисплей на 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, прикрытый закалённым стеклом Gorilla Glass 3.

Основная камера POCO M3 получила сенсор на 48 Мп, в дополнение к которому предусмотрены два модуля по 2 Мп для портретных и макрофотографий. Заявлен ночной режим съемки.

Смартфон получит 3,5-мм разъём для наушников, а сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. В то же время, о поддержке NFC не упоминалось. Он также выделяется спорным дизайном – черный блок с камерой на тыльной панели растянулся почти на всю ширину устройства.

POCO M3 поступит в продажу 27 ноября. Первым покупателям будут доступны специальные цены, в дальнейшем смартфон будет продаваться по цене в 149 долларов за версию на 4+64 ГБ (около 4 200 грн) и 169 долларов – за версию 4 + 128 ГБ (около 4700 грн).

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Автор: Дмитрий Захаров