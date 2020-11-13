Наибольшая доля в общем объеме продаж в третьем квартале у Xiaomi - 40%.

Смартфоны китайских компаний Xiаomi и Huawei, а также южнокорейской компании Samsung стали самыми популярными в Украине по итогам третьего квартала 2020 года.

Об этом сообщает международная аналитическая компания Canalys.

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В частности, доля Xiaomi в общем объеме продаж в третьем квартале составила 40% (продажи телефонов в годовом выражении выросли на 82%); доля Samsung – 25% (продажи сократились на 6%), доля Huawei составила 16% (продажи сократились на 22%).

Четвертое место с долей 4% делят смартфоны китайских компаний ZTE и Oppo.

Компания Canalys не предоставила информации о физическом количестве смартфонов, которые были проданы в Украине в третьем квартале этого года.

Мировые поставки смартфонов

Согласно исследованию международного исследовательского центра International Data Corporation (IDC), мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 1,3% в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса на потребительский спрос.

Согласно исследованию международной аналитической компании Canalys, мировые поставки смартфонов в 2020 году по сравнению с прошлым годом сократятся на 10,7% в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса на потребительский спрос.

Компания прогнозирует, что в 2021 году рынок начнет восстанавливаться и поставки смартфонов вырастут на 9,9%.

Canalys – международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследование рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.

Предыдущие рейтинги

В феврале 2019 года были названы смартфоны с самым высоким и самым низким излучением.

В сентябре 2019 года был опубликован топ-5 самых популярных брендов смартфонов.

В начале 2020 года был обнародован топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019.

В августе 2020 года специалисты Expert Imaging and Sound Association (EISA) составили рейтинг лучших смартфонов года.

30 октября 2020 года аналитики IDC назвали лидеров на рынке смартфонов.

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Автор: Павел Степанец