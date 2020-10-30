Samsung — снова лидер, Huawei показала наибольший спад, а Xiaomi сместила Apple с третьего места.

Корпорация Samsung вернула себе звание лидера рынка смартфонов. За трехмесячный период с июля по сентябрь южнокорейский гигант отгрузил в общей сложности 80,4 миллиона смартфонов, заняв 22,7% рынка.

Об этом сообщает IDC.

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Компания Huawei, которая во втором квартале 2020 году вырвалась на первое место (в основном за счет завидных продаж в Китае), теперь вторая — продажи обрушились на целых 22% (до 51,9 млн смартфонов), в результате чего ее доля сократилась с 18,6% до 14,7%. В первой пятерке крупнейших производителей именно Huawei показала наибольший спад.

Xiaomi заняла третье место, сместив на четвертое Apple. Китайский производитель за квартал поставил на рынок 46,5 млн смартфонов, что соответствует росту на 42% (самый высокий показатель в топ-5) и 13,1% рынка. В то же время Apple сократила поставки с 46,6 до 41,6 млн штук, в результате чего ее доля сократилась с 13,0% до 11,8%.

Замыкает пятерку лидеров vivo с результатом 31,5 миллиона смартфона и 8,9% рынка. Все остальные производители вместе взятые поставили на рынок 101,7 млн смартфонов (28,8%). Объем рынка смартфонов по итогам третьего квартала 2020 года — 353,6 млн штук. Это на 1,3% меньше, чем год назад.

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Автор: УНИАН